Capitalinos abarrotan la Central de Abastos de la CDMX por fiestas navideñas

Ciudad de México.- Sin duda alguna la Central de Abastos de la Ciudad de México es la mejor opción para comprar los ingredientes de la cena navideña, pues en este sitio se pueden encontrar miles de productos a precios muy bajos. Lo anterior es algo que los habitantes de la CDMX conocen, razón por la cual este 24 de diciembre abarrotaron los pasillos de este importante centro económico de la Ciudad de México.

Es así que miles de personas han acudido a este lugar en busca de diferentes productos. A este sitio no solo llegan compradores que desean adquirir los mejores ingredientes, sino que comerciantes, quienes llegan a la Central a surtir sus tiendas y ofrecer lo mismo a precios bajos, pero a las personas que residen en sus comunidades. Cada año miles de personas llegan a la Central para preparar un gran banquete para sus familias.

Después de casi tres años de pandemia, la zona luce como antes, con cientos de personas caminando y miles de vendedores ofreciendo su mercancía. En este inmueble es común encontrar las mejores frutas, dignas para preparar un delicioso ponche. En ese marco, los clientes señalan que es mucho más barato comprar en la Central de Abastos que en los supermercados o en las tienditas de la esquina.

Central de Abastos de la CDMX, Foto: Especial

A pesar del alto porcentaje de inflación, las personas aseguran que en este lugar los precios no subieron como en otros lados. Sin embargo, esto afectó a los comerciantes, quienes aseguran que los altos precios han causado descontento entre su clientela, razón por la cual las ventas no han sido las esperadas. En ese sentido, aseguran que los pasillos no registran la misma cantidad de gente que en años anteriores, pero si más de lo que pasó en años de pandemia.

La Central de Abasto provee de alimentos a mercados, comercios, restaurantes y hogares de la Ciudad de México y gran parte del país. A lo largo de los años se ha convertido en uno de los principales centros económicos de la capital y de este lugar depende el sustento de millones de familias de la República Mexicana. En ese sentido, también dependen miles de empleos formales e informales.

Fuente: Tribuna