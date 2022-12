¡Feliz Navidad! Autoridades de Ecatepec rifarán cuatro vehículos entre sus policías

Comparta este artículo

Ecatepec, Estado de México.- Parece ser que los oficiales de Ecatepec tendrán una gran recompensa por el trabajo y el esfuerzo que realizan todos los días para salvaguardar la integridad y el bienestar de los habitantes de este municipio del Estado de México, pues de informó que los mejores elementos participarán en un sorteo especial en el que los altos mandos rifarán cuatro vehículos, sin duda una gran motivación para los uniformados.

Es claro que no todos pueden participar, solo lo harán los más destacados, es decir, quienes hayan salvado la vida de una persona, los más puntuales y los que no cuenten con algún procedimiento administrativo. En ese sentido, el alcalde de Ecatepec, Fernando Vilchis, informó que, en colaboración con el sector empresarial, la rifa se realizará el próximo 6 de enero, donde los beneficiados serán los elementos más destacados de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito.

Entrando en detalles, de acuerdo con lo declarado por el propio edil, dos de los vehículos se sortearán entre elementos que hayan salvado la vida de una persona en peligro, mientras que el último par será entre oficiales que no tengan faltas durante el año y para los que no tengan procedimientos administrativos en su contra. Pero eso no es todo, pues los más de dos mil 500 oficiales del municipio recibieron un bono de mil 400 pesos.

Policía de Ecatepec, Foto: Especial

Asimismo, el alcalde reconoció el trabajo realizado por los elementos y dijo que se ve reflejado en la disminución del 50 por ciento en la incidencia delictiva de alto impacto en la zona. Durante su discurso, mencionó que actualmente la Policía de Ecatepec cuenta con un proceso de selección profesional que permite evitar la corrupción al interior de la corporación, por lo que se garantiza a la ciudadanía tener a lo mejor del país.

Finalmente, destacó que en 2022 se trabajó en el fortalecimiento de la corporación policiaca, pues se adquirieron 450 patrullas, armamento nuevo, además de un helicóptero que apoya a las labores de seguridad. Señaló que el municipio pasó de ser el primer lugar entre las ciudades más inseguras a nivel nacional en 2018 a colocarse en el puesto 17 durante 2022 y señaló que la percepción de seguridad de los ciudadanos hacía las autoridades ha mejorado.

Fuente: Tribuna