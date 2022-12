IMAGENES FUERTES: Tras denuncia en redes, rescatan a una 'perrita' en CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los casos de maltrato animal, desafortunadamente se encuentran a la alza; sin embargo, gracias a la difusión de estos crueles eventos en redes sociales es que se ha podido proteger a las especies, al tiempo de abrir una carpeta de investigación debido a que se consideran un delito. Así fue como sucedió en un edificio en la CDMX donde un sujeto fue captado golpeando a un perro de la raza pug.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en un condominio de la capital y una vecina del agresor fue la que pidió el apoyo a las autoridades, especialmente a la Brigada Animal para poder poner a salvo a la 'perrita', Ely Castillo, quien funge como periodista, destacó que la mascota había sido entregada al hombre por parte de una vecina, la cual no podía hacerse cargo de ella y por este motivo, la dio en adopción.

"Una vecina la dio en adopción a este señor del mismo condominio con la confianza de que sería tratada con amor y no es así. Se niegan a devolverla pese a la evidencia", se lee en la denuncia.

Aunque en teoría se busca dar a los animales con la promesa de una vida mejor, la denunciante remarcó que no era la primera vez que este evento sucedía, de ahí que pidiera a las autoridades su intervención, mientras que también pidió apoyo a los internautas para llegar a más medios con el objetivo de garantizar tanto el rescate como la no repetición de los hechos.

El siguiente video contiene imágenes, sensibles; se recomienda discreción.

"Ya se presentó la denuncia, solo falta que liberen la orden para rescatarla", informó la denunciante.

Pese a que no se ha revelado un informe oficial, se remarcó que el can de cinco meses de edad fue resguardado ya que el sujeto que la tenía accedió a entregarla; no obstante, no se sabe si hay una denuncia o bien, si el dueño quedó en calidad de detenido. Organizaciones de rescate animal han invitado a la ciudadanía a denunciar este tipo de eventos, ya que además de garantizar la protección de las especies, con las denuncias se erradica paulatinamente el maltrato animal.

Las denuncias respecto al maltrato animal se pueden hacer a través de un reporte directo con la Brigada Animal, área de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), llamando al 55 5208 9898. La recomendación es tener a la mano el dato exacto donde ocurre el evento, así como proporcionar nombre y datos de contacto de quien levanta la denuncia. Esto es solo con fines de registro ya que al agresor no se le proporciona dicha información.

Fuente: Tribuna