Carta al Parlamento Europeo, el 'rechazo' a Tatiana Clouthier y otras polémicas de AMLO este 2022

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tiene mucha presencia en medios debido a que cada mañana, de lunes a viernes, brinda una conferencia desde Palacio Nacional o el estado en donde se encuentre de gira. Este año, las conocidas 'mañaneras' fueron el escenario de múltiples polémicas no solo de asuntos nacionales, sino también de temas internaciones. Aquí las más sonadas del 2022.

El 24 de febrero del 2022 el mundo como se conocía cambió. Las naciones recién salían de la pandemia de Covid-19 cuando se enteraron de la invasión de Rusia a su vecino, Ucrania. Este evento ha causado (porque aún no termina) miles de muertes, además de problemas económicos, políticos y hasta ambientales. Por su parte, desde el día uno el presidente de la República Mexicana declaró que la postura de México era la de la "no intervención y autodeterminación de los pueblos".

La Guerra entre Rusia y Ucrania fue uno de los eventos que marcó el 2022. Foto: Internet

Está pendiente la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y también, en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), México ya fijo su postura. Nosotros somos partidarios de la política de no intervención y autodeterminación de los pueblos, no queremos invasiones, no aceptamos que un país invada a otro, no hay ninguna razón, es contrario al derecho internacional. Esa es nuestra postura”, dijo AMLO.