Desde conciertos hasta exposiciones: Estos son los eventos para cultivar tu mente en 2023

Ciudad de México.- Se termina otro año, un 2022 difícil para muchos y lleno de nuevas expereiencias para otro. Ahora llega 2023 que promete traer consigo muchas sorpresas, no solo son grandes eventos deportivos o de entretenimiento, sino culturales, pues se planean cientos de actividades para que los capitalinos cultiven su mente. No cabe duda que la Ciudad de México se mantiene a la cabeza a nivel nacional en cuanto a la oferta cultural se refiere y el siguiente año no se quiere quedar atrás, es por eso que ahora se presentan algunos de los eventos más esperados.

Rhapsody en México

Después de diferentes presentaciones canceladas por la pandemia de Covid-19, TURILLI/LIONE RHAPSODY confirmaron que finalmente visitarán México a principios del 2023 y esta vez acompañados de KAMELOT. En ese sentido, se les menciona a todos los fanáticos que las entradas adquiridas para sus presentaciones de 2020 serán válidas para esta nueva fecha. La mala noticia es que estos artistas han decidido poner fin a este proyecto, por lo que pasarán una última vez por México, Costa Rica, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil durante enero y febrero del próximo año.

Mini Domingos en el Museo Jumex

Se trata de un espacio donde los menores junto a sus familias podrán convertirse en artistas y explotar todas las facetas de su creatividad a través de muchos materiales. Se trata de la actividad perfecta para acercar a la población a las diferentes exposiciones. En este caso, la más reciente es Lari Pittman: Lo que se ve, se pregunta. La cual está conformada por diversas pinturas llenas de colores y detalles. Esta obra invita a la reflexión en temas que se viven a diario. Además, llena a los pequeños de datos históricos, lo anterior a través de una visita guiada pensada para ellos.

POP Life! The Pop Culture Festival México

Se trata del primer festival en México que representa la Cultura Pop nacional e internacional. En él se reúnen a través de la música, exposiciones, conferencias, actividades, fotografías y cine lo más destacado de las décadas de los 80 y 90. Se fusionan generaciones, cuya forma de ver la vida sigue vigente. También se invita a la población a caracterizarse conforme a la época o convertirse en algún personaje ícono de esta gran época. Todo esto sucederá en Campo Marte, ubicado a un costado del Auditorio Nacional, sobre Paseo de la Reforma, el evento comenzará el próximo 28 de abril y terminará al día siguiente.

Miradas a la Ciudad de México

Con objetos, obras de arte y tecnología “Miradas a la Ciudad” busca que los asistentes perciban, sientan y vivan de esta gran urbe. A partir del 14 de julio se realizará esta exposición que busca realizar la mejor descripción de la ciudad en todas sus facetas, desde historia y arquitectura, hasta su cultura, tradiciones y los movimientos sociales que la marcaron. Se trata de un espacio para la reflexión dedicado para todos los que residen en la ciudad, pero desean conocerla, se da la oportunidad de spñar, expresar y criticar. Todo esto se expone en ocho salas del Museo de la Ciudad y se debe estar atento para las diferentes fechas.

