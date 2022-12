MUSE, The Weeknd, Billie Eilish y más: Estos son los conciertos más esperados de la CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este 2022 estuvo lleno de la aparición de grandes nombres en México, desde el pop de Dua Lipa y Harry Styles, hasta el cierre de gira de Bad Bunny o la locura detrás del Corona Capital; sin embargo, tal parece que el año que viene no se quedará atrás con respecto a grandes conciertos para la Ciudad de México.

Poco a poco el calendario se llena de figuras de talla internacional que prometen un año repleto de buena música y un paraíso para los melómanos; estos son algunos de los conciertos que simplemente no te puedes perder este 2023:

MUSE

Tras el lanzamiento del disco homónimo a mediados del año pasado, no pasaron muchos meses antes de que los rumores sobre la llegada de la banda liderada por Matt Bellamy se volvieran realidad.

El año empezará con el pie derecho este 18 de enero, cuando la icónica banda británica de rock alternativo llegue a tierras aztecas con el Will of the People Tour en el Estadio Banorte de Monterrey, Nuevo León, para después viajar a Jalisco para su show el 20 del mismo mes y finalizar su paso por México el 22 y 23 en el Foro Sol de la CDMX.

MUSE en México, foto: OCESA

Def Leppard y Mötley Crüe

La gira mundial del espectáculo en conjunto de Mötley Crüe y Def Leppard comenzará en el país el 18 de febrero en el Foro Sol, CDMX. Anterior a que se revelara la fecha, Nikki Six de Mötley Crüe ya había hecho algunos guiños con respecto a su banda y México.

“Estamos más que encantados de llevar este enorme concierto de estadios a las principales ciudades de todo el mundo” detalló Joe Elliott, de Def Leppard.

Def Leppard y Mötley Crüe, Foto: Especial

Billie Eilish

Happier Than Ever, The World Tour es la gira que traerá a Billie Eilish de vuelta a México tras 4 años sin presentarse en el país. El 29 de marzo, la artista deleitará a sus fanáticos chilangos en el Foro Sol y el 31 de marzo será parte de la alineación del Tecate Pal Norte 2023, mientras que el 2 de abril llegará a la Arena VFG de Guadalajara.

Sin embargo, el 27 de enero, Eilish presentará en cines la versión extendida de la gira mundial antes mencionada en salas de cines; se trata del concierto en la O2 Arena de Londres, momento cúspide para la gira de la artista. Por lo que tendremos mucho material sobre la épica gira.

Billie Eilish en México, Foto: Especial

Blink 182

La nostalgia dosmilera está en su máximo esplendor. Y si no teníamos suficiente con la participación de My Chemical Romance como headliner del Corona Capital 2022 para demostrarlo, llegó la noticia de no solo el regreso a la música de Blink 182, sino que había fecha para su llegada a México.

“I Miss You” y “All The Small Things” son algunas de las canciones que seguramente podremos encontrar en el setlist de los conciertos para el 28, 29 y 31 de marzo en el Palacio de los Deportes de la CDMX, donde además los teloneros serán Wallows. El 11 de marzo también se presentarán en Tijuana, mientras que el 1 y 2 de abril estarán en Monterrey.

Blink 182 en CDMX, Foto: Especial

The Weeknd

Si bien hace unos meses The Weeknd perdió la voz a los pocos segundos de iniciar un concierto en Los Ángeles, tal parece que la afección ha logrado ser superada por el cantante, pues el 30 de septiembre hará estremecer al Foro Sol con el After Hours Till Dawn Tour.

Algunas de las canciones que podremos encontrar en esta gira son “Save Your Tears” y “Hardest To Love”, canciones que forman parte de su último material discográfico.

The Weeknd en CDMX, Foto: Especial

Fuente: Tribuna, OCESA