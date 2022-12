'Mañanera' de AMLO: Periodistas que exigen alto a la violencia pactaron con Calderón

Ciudad de México.- En la conferencia presidencial de este lunes, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) exhibió a los periodistas que, según él, tuvieron un "pacto de silencio" con la Administración del exmandatario Felipe Calderón Hinojosa para no hablar del alto índice de letalidad de civiles cuando empezó la 'Guerra contra el narco'.

En la 'mañanera' de este 26 de diciembre, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano contestó a la misiva que un grupo de periodistas firmó y envió al presidente en la que piden parar "el hostigamiento que ejerce contra periodistas y críticos" en sus conferencias presidenciales. AMLO señaló que quienes exigen eso "no tienen autoridad moral", pues la mayoría de los firmantes tuvieron un "pacto de silencio" con sus antecesores en la Presidencia de México.

Pueden sacar un manifiesto diario y pueden seguir atacándonos en periódicos, en radio y en televisión, pero no tienen autoridad moral, no tienen autoridad moral, nosotros no vamos a reprimir a ningún medio de comunicación, no lo hemos hecho ni lo haremos por convicción, nosotros venimos de una lucha en contra del poder y triunfamos porque triunfó la justicia sobre el poder", dijo el presidente López Obrador este lunes.