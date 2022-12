Ministra Yasmín Esquivel, acusada de plagio, no es candidata de AMLO para la SCJN

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a hablar sobre los señalamientos de supuesto plagio en la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, a quien defiende. No obstante declaró que la acusada no es candidata del Gobierno para la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues esa facultad no le pertenece.

En la imagen, la ministra Yasmín Esquivel, acusada de plagiar su tesis de licenciatura. Foto: Internet

En la 'mañanera' de este lunes 26 de diciembre del 2022, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el mandatario mexicano arremetió contra los medios y personalidades que han asegurado que la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien enfrenta acusaciones de plagio de su tesis de licenciatura, es "su candidata"; dijo que esto no es cierto, porque al Gobierno Federal que él encabeza no le corresponde elegir al ministro presidente.

Sostienen que es la candidata de nosotros, cosa que no es cierto porque nosotros no tenemos candidatos, porque a nosotros no nos corresponde elegir y porque nosotros somos respetuosos de la independencia judicial", declaró AMLO en su conferencia presidencial.

En esta misma intervención, señaló que esta suposición deviene de que la ministra "ha actuado con mucha rectitud" y "ha apoyado" sus "incursiones al Poder Judicial"; por ejemplo, "cuando todos estaban en contra de la Ley Eléctrica, ella defendió la postura nuestra. Y todo lo que quieren declarar como inconstitucional, todo lo que presentamos, ella ha votado, junto con la ministra Loreta Ortiz". Asimismo, señaló que sus opositores tienen miedo de que ella sea la presidenta de la SCJN por "es una mujer que está de acuerdo con la transformación del país".

Finalmente, sostuvo que son los 11 ministros los que votan y van a decidir quién se queda con el cargo que hoy ocupa Arturo Zaldívar. Cabe recordar que junto a Yasmín Esquivel, también buscan la Presidencia de la Suprema Corte la ministra Norma Lucía Piña Hernández y sus pares, los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán. Sin embargo, la primera enfrenta señalamientos por el supuesto plagio de su tesis de licenciatura, la cual presentó en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Fuente: Tribuna y Conferencia presidencial 'mañanera'.