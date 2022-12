Vive la experiencia del Nevado de Toluca; Estos son los horarios y costos para acceder

Comparta este artículo

Toluca, Estado de México.- El Nevado de Toluca, también es conocido por “Xinantécatl” en Náhuatl significa “Señor Des­nudo”, es un enorme y majestuoso volcán que se levanta en los municipios de Almoloya de Juarez, Amanalco de Becerra, Calimaya, Coatepec Harinas, Temascaltepec, Tenango del Valle, Texcaltitlan, Toluca, Villa Guerrero y Zi­nacantepec; se localiza a 43 kilómetros al suroeste de la Ciudad de Toluca, se llega por la carretera Toluca-Sultepec, pasando el poblado de Raíces con desviación al volcán, recorriendo 18 kilómetros de terracería hasta la cima.

Este amplio recinto dividido en dos semicráteres están ocupados por dos hermosas lagunas de aguas cristalinas, una denominada de “El Sol” y la otra de “La Luna”, también se ha experimentado el buceo de altura con respectivo permiso, cabe mencionar que en inviernos muy fríos las aguas de las lagunas son muy frías, éstas en la antigüedad fueron motivo de cultos religiosos por los pue­blos indígenas prehispánicos, estos pueblos devotos de las divinidades del agua, adoraron con sacrificios y cultos a las lagunas, depositando en ellas ofrendas de copa en vasijas de cerámica de las cuales se han hallado en diferentes formas sus vestigios y numerosos ejemplares antiguos de mil a mil 800 años.

Desde cumbres se contempla uno de los panoramas más hermosos del Valle de To­luca, en su cima se pueden admirar sus blancas nieves en épocas de invierno, el paisaje adquiere las más diversas tonalida­des con matices que combinan sus colores, según la estación del año; por el oriente se pueden ver los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, sobre los picachones me­ridionales que adornan el cráter se puede contemplar las serranías del Hospital, San Gaspar, Zacualpan y Sultepec.

Nevado de Toluca, Foto: Especial

Costos y horarios

Este icónico sitio del Estado de México ofrece postales únicas para quienes asuman el reto de subir. En ese sentido, el horario para visitar el Nevado de Toluca es de 08:00 a 15:00 horas, aunque se pueden realizar cambios en función del registro del clima. El acceso tiene un costo de 54 pesos, aunque adulto mayores con tarjeta del INAPAM y menores de 12 años tienen un descuento del 50 por ciento.

La reserva está abierta al público de martes a domingo y las autoridades piden acudir con ropa cómoda y no ingresar bebidas alcohólicas, así como no alimentar a la fauna de la zona. Cabe destacar que en caso de caída de agua nieve, la salida será en el momento que el personal lo indique. Asimismo, se pide caminar por las zonas establecidas, pues en los últimos meses se han reportado desapariciones por no seguir los protocolos de seguridad.

Fuente: Tribuna