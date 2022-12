¿Necesitas un descuento? Te decimos si lo puedes tener en la factura de CFE con tu tarjeta de Inapam

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace poco te informamos sobre le aumento que habrá en algunos productos y servicios a partir del 1 de enero del 2023, entre ellos la tenencia, el pago predial y hasta el suministro de agua potable en especial en la CDMX, mismos que de pagarse de manera anual pueden llegar a tener u descuento del ocho al 15 por ciento para ciertos miembros de la sociedad; sin embargo, todavía quedan dudas respecto a si este tipo de descuentos incluye a los adultos mayores contrajera de Inapam.

Para empezar, es necesario recordar que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), es el encargado de emitir esta tarjeta a los ciudadanos que, una vez cumpliendo 60 años de edad, se consideran adultos mayores. Dicha tarjeta, da diversos descuentos como el hecho de pagar el 50% en viajes de autobús, pago del pasaporte, viajes gratis en el transporte público o hasta descuentos en ropa, calzado y alimentos pero, ¿también se incluye la factura de la luz?

Foto: Twitter

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) es la encargada de prestar el servicio de energía eléctrica, misma que se debe pagar de manera puntual cada bimestre para seguir garantizando que los hogares cuenten con luz eléctrica; sin embargo, para los adultos mayores con dicha tarjeta se corrió el rumor respecto a que hay un descuento si se presentan en las oficinas a efectuar el pago prestando la credencial antes mencionada.

Luego de dudas y hasta la presencia de algunos ciudadanos exigiendo este descuento, la dependencia remarcó que no hay ningún tipo de convenio para la condonación de pagos ni siquiera con algún tipo de porcentaje, es decir, no hay descuentos por el pago de la luz eléctrica ya que figura como un servicio y no como una prestación como tal. Para saber cuánto es lo que se debe, los usuarios pueden llamar de manera directa al 071, línea que a su vez servirá para aclara dudas respecto a este tipo de información errónea.

Foto: captura de pantalla

Actualmente, la tarjeta de Inapam permite descuentos en temas de salud, alimentos, agua, transporte o predial como se dijo anteriormente y, en algunos casos, los beneficios son también en ciertas aerolíneas. Emitir esta tarjeta no involucra ningún costo y se puede pedir en las 32 entidades federativas una vez que se haya cumplido la edad previamente descrita.

