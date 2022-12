Cuautitlán Izcalli: Tras liberar al presunto responsable, llaman a marchar por la muerte de Jorge Claudio

Comparta este artículo

Cuautitlán Izcalli, Estado de México.- La mañana del pasado 24 de diciembre, autoridades del municipio de Cuautltlán Izcalli informaron sobre a muerte de un hombre de 47 años de edad identificado como Jorge Claudio, el cual había salido a vender tamales como lo hacia habitualmente pero un conductor en presunto estado de ebriedad terminó por arrollarlo; pese a haber un video que lo muestra como responsable, el acusado fue liberado dos días después de su detención.

Ken Omar 'N', de 32 años de edad, fue detenido por policías municipales en conjunto con elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México pero, a pesar de haber pruebas en su contra, fue liberado 48 horas después de los hechos, evento por el cual se ha denunciado corrupción de parte de Karla Fiesco, quien funge como presidenta municipal, funcionaria a la que señalan por haber intercedido sin que s haya impartido justicia por este deceso.

Te podría interesar Seguridad Injusticia: Tras arrollar y matar a un vendedor de tamales, presunto responsable queda libre

Detención de Ken Omar 'N'

Es por este hecho que a través de las redes sociales se ha lanzado una convocatoria donde se pide a la ciudadanía participar en una marcha co el objetivo de evitar que el presunto responsable quede libre y el delito por supuesto, impune. "Hoy hago justicia por ti papá, y no pararé hasta que sea encerrado tu asesino", escribió el Raziel Claudio, hijo del finado a través de las redes sociales.

La cita para esta marcha será el jueves 29 de diciembre en punto de las 12:00 horas en la Avenida del Jacal. El contingente saldrá de las inmediaciones del gimnasio Pablo Colín en la colonia La Perla y tendrá como destino el Ministerio Publico del municipio mexiquense. Cabe destacar que la marcha se ha calificado como una movilización pacífica donde se exigirá a las autoridades justicia pues para una familia la víspera de Navidad fue una muy trágica.

Foto: Twitter

Jorge Claudio quien se dedicaba a la venta de tamales en este municipio, fue sepultado el pasado 26 de diciembre en el panteón de San Juan Atlamica, sepelio que aseguró la familia, no contó con apoyo ni de las autoridades y menos del responsable, pues a pesar de haber obtenido su libertad, no hubo ningún tipo de reparación del daño. Por ello, usuarios en redes sociales han exigido que este delito no quede impune como muchos de los que se han contabilizado en el país.

Fuente: Tribuna