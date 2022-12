López Obrador prepara su último libro e insiste en su jubilación de la política mexicana

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este miércoles, efectuada desde Palacio Nacional, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) compartió que ya está trabajando en el que será su último libro de política; este hablará sobre el final de su carrera administrativa en México, adelantó. Luego de esta publicación, insistió el presidente, se jubilará y desaparecerá del ojo público.

En la 'mañanera' de este miércoles 28 de diciembre, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano compartió que ya se encuentra pensando cuál será el nombre de su próximo libro, el cual podría ser El Final del Viaje Político o El Final de la Odisea. Asimismo, aseguró que este material será el último que publicará sobre su carrera política y que tendrá varias revelaciones sobre su camino a la presidencia de México. Luego de esta publicación, se retirará en Palenque, Chiapas.

En la imagen, el presidente AMLO desde Palenque, Chiapas. Foto: Twitter

Ya estoy preparando, no preparando, estoy pensando en cómo va a ser mi último libro político, ya hasta estoy pensando en el nombre: va a ser como 'El Final del Viaje Político', El Final de la Odisea, algo así", compartió AMLO en su conferencia desde el Salón de la Tesorería .

En esta misma intervención, López Obrador reiteró que una vez que finalice la Administración de la Cuarta Transformación (4T) en 2024 desaparecerá de la vida pública y no ocupará ningún cargo. No obstante, señaló que cuando llegue el momento de hablar con quién le suceda en la Presidencia de México, podrá plantearle rezagos de su Gobierno. Declaró, una vez más, que su jubilación será "sinónimo de desaparecer".

Es decir, no vuelvo a la actividad política, ya estoy cerrando un ciclo, estoy buscándole el nombre a mi último libro de política, porque sí voy a seguir escribiendo, porque si no, no podría vivir, imagínense", reveló el presidente de México este miércoles 28 de diciembre.