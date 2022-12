Tragedia en Oaxaca: Menor de 7 años de edad muere tras ser mordido por un animal

Comparta este artículo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Desde el pasado lunes 26 de diciembre, la Secretaría de Salud federal en conjunto con las autoridades sanitarias del estado de Oaxaca, revelaron que cinco menores de edad presentaban síntomas similares a los de la rabia, motivo por el cual fueron llevados de urgencia a un hospital donde recibieron atención médica; no obstante, dos de los menores afectados se reportaron con cuadros graves, lo que derivó en la muerte de uno de ellos.

Se trata de un menor de siete años de edad que había sido ingresado al Hospital Doctor Aurelio Valdivieso, el cual murió la tarde del pasado miércoles 28 de diciembre, horas después que se revelara que su hermana, de ocho años de edad sería declarada con muerte cerebral pues no respondía a los estímulos primarios; pese a ello, la menor seguirá conectada a los soportes que tiene en cuidados intensivos. Todos los niños afectados fueron mordidos por un murciélago.

Las autoridades sanitarias confirmaron en punto de las 17:05 horas a través de Twitter que "desafortunadamente y pese a los esfuerzos de los especialistas en salud, el menor perdió la vida", al tiempo que tras dos menores de edad continuarían al interior del nosocomio siendo solo la niña de ocho años la que tiene un reporte de gravedad. Una menor de dos años y hermana de los ates mencionados, se muestra asintomática y con un panorama favorable.

Médicos resaltaron que la niña de dos años de edad ya ha comenzado con el esquema de vacunación adecuado y además responde favorablemente a reflejos externos; no obstante, no se sabe cuándo recibirá el alta médica ya que por protocolo, se debe mantener bajo observación hasta descartar cualquier peligro. Aunque no se ha confirmado que se trate de rabia, los infantes presentan síntomas similares, lo que llevó a que las autoridades remarcaran que "en la mayoría de los casos, de rabia por contagio en humanos, tiene como desenlace, la muerte".

Hasta ahora son los únicos casos registrados en el estado de Oaxaca; sin embargo, la Secretaría de Salud Federal informó que una mujer de 29 años de edad y originaria de Nayarit presentaba síntomas similares luego de haber sido mordida por un gato semidoméstico. En este caso, no se conoce cuál es el estado de salud de la fémina ya que todo se ha concentrado en los niños afectados por esta enfermedad.

