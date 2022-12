Enfrentamiento en Xochimilco: Gobierno de la CDMX afirma que seguirá el diálogo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras los hechos violentos derivados de las manifestaciones en San Gregorio, Xochimilco, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, aseguró que se continuará con el diálogo entre las autoridades y los habitantes de esta zona de la demarcación. Por lo que se sostendrá una mesa de diálogo con las personas inconformes. ¨Vamos con la disposición de entender y atender las razones de las preocupaciones de las personas que realizan la protesta. No se va a tomar ninguna decisión en contra de la voluntad del pueblo, y no se va a criminalizar a nadie que haya participado en las protestas¨, dijo.

En ese marco, se señaló que las protestas siguen sobre Avenida Nuevo León, por lo que las calles cercanas continúan cercanas. Señaló que la instrucción de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum es que se mantengan las conversaciones y se escuche a la población, por lo que el propio funcionario será quien encabece el diálogo.

Cabe señalar que este viernes Una manifestación en San Gregorio, Atlapulco, Xochimilco, terminó en enfrentamiento tras ser encapsulados por cientos de policías de la Ciudad de México que dejó un saldo de 24 heridos. Los pobladores detuvieron las obras de infraestructura hidráulica hasta no contar con toda la información por parte de las autoridades capitalinas, ya que sostienen que no hubo una consulta previa y temen que se les quite el agua.

Por lo anterior, el Gobierno de la capital señaló que la obra que, por el momento no se está construyendo, responde a un grave problema de salud de aguas negras que se acumulan en el canal de Caltongo y lo contaminan. Agregó que no se trata de obras de agua, pues no tienen nada que ver y dejó claro que los trabajos fueron solicitados por los propios habitantes de la demarcación.

Finalmente, destacó que desde septiembre a la fecha se han realizado reuniones para brindar explicaciones de esta obra. Cabe señalar que durante las protestas y ante el encapsulamiento, los manifestantes comenzaron a lanzar piedras y palos para que los elementos de policía los liberaran y les permitieran seguir con su protesta.

Fuente: Tribuna