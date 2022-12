Política social de la 4T: limitada y deficiente; incrementa pobreza en México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El concepto oficial de que en este gobierno los que menos tienen son los que más importan se cae a pedazos al pasar por el tamiz de los datos, que revelan con frialdad que, en términos reales, hasta el cierre de este año, la Cuarta Transformación aporta menos apoyos directos a los ciudadanos en condición de pobreza.

De acuerdo con los expertos y los datos oficiales tanto del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) y del Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social (Coneval), hoy hay más pobres que en el sexenio anterior, el último del neoliberalismo, como afirman desde Palacio Nacional.

En buena medida, detallan los análisis, esto se debe a la eliminación de decenas de programas sociales que tenían un mecanismo de seguimiento, evaluación y medición, algo que las transferencias directas como las actuales, mediante becas y pensiones, carecen.

“El presidente quiere que todo lleve su marca, no le gusta nada que no tenga ese carácter y eso nos llevó a que hoy sólo haya transferencias de dinero, por lo que no hay objetivos, ni metas, lo que nos deja sin la certeza de que el dinero sea gastado por las familias para mejorar sus condiciones de vida, en lugar de comprar algún bien efímero”, explica la economista Valeria Moy.

Limitaciones

Si bien es cierto que durante décadas los programas sociales no cumplieron con sus objetivos y que no en pocos casos resultaron síntomas claros de la corrupción sistémica, los actuales han empeorado la redistribución de la riqueza, que es uno de los objetivos finales de las políticas públicas sociales.

De acuerdo al académico Máximo Jaramillo “los hogares con menos ingresos están menos cubiertos por los programas sociales que en el sexenio anterior, resultan insuficientes porque su impacto redistributivo es menor y, encima, son menos transparentes”,

Ya en números constantes y sonantes, los análisis del Coneval revelan que, en dinero, el 2022 estuvo apenas por encima del 2014, es decir, los montos (1.3 y 1.27 billones respectivamente) asignados a la política social son muy parecidos.

Pero esto no sólo deja ver que el gasto apenas se ha elevado, sino que, si los números se trasladan a lo que el presupuesto asignado significa para los egresos totales de la Federación, en realidad cayeron.

Si comparamos lo que se gasta en lo social con respecto al tamaño total de la economía o al Producto Interno Bruto (PIB), la situación es crítica; comparando 2018 con 2022, damos cuenta de que el aumento en el gasto social apenas es de 0.7, por lo que el gasto en programas sociales de este sexenio es menor a los últimos cuatro años del de Felipe Calderón y los primeros tres de Peña Nieto”, argumenta Gonzalo Hernández, analista y exdirector del Coneval.

Disminuciones

Tanto el Inegi como el Coneval coinciden en que el actual gobierno disminuyó la cantidad de población que recibe un apoyo o es beneficiario de un programa social.

Por ejemplo, para 2020 sólo el 43% de los ciudadanos en pobreza extrema están dentro del grupo beneficiado, porcentaje que era del 67 por ciento hace seis años.

En este caso reciben menos porque desparecieron programas; por ejemplo, el Prospera, que solía llegar a la gente en extrema pobreza ya no lo tienen y las becas que se brindan hoy no son suficientes", añade Jaramillo.

El detallado por parte de Inegi y Coneval también explica que el dar apoyos directos ha provocado un nuevo problema: que el decil social más alto, es decir, los no pobres, reciben casi cuatro veces más recursos federales que en anteriores sexenios, lo que determina que la política social del sexenio no es lo progresiva que se requiere.

