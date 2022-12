¿Lo sentiste? Sismo de 5.2 grados sacude Michoacán; movimiento fue perceptible en Jalisco y CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este viernes 30 de diciembre, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) resaltó a través de sus redes sociales que en punto de las 09:35 horas, tiempo del centro, se registró un sismo de magnitud 5.2 grados cuyo epicentro fue a 57 kilómetros al sur del municipio de Coalcoman en el Estado de Michoacán, entidad donde se desplegó un operativo para confirmar que no hubiera daños graves.

De acuerdo con la dependencia, el movimiento telúrico fue perceptible en lugares del estado de Jalisco y en muy baja intensidad en la capital mexicana. Cabe destacar que la alerta sísmica no se activó debido a que para ello, el sismo debe ser superior a los 5 grados y sus ondas deben tener una intensidad superior a 5.5 grados durante los primeros segundos, de ahí que los residentes del centro del país y partes del bajío no fueran alertados.

Asimismo, se recuerda que la alerta sísmica está conectada a los sistemas de monitoreo de movimientos ocurridos en Guerrero y Oaxaca; en cuanto al sensores de la región donde sucedió este sismo se refiere, se informó que el más cercano al epicentro se encuentra en Aquila, en el estado de Michoacán; sin embargo, por la intensidad no fue necesario activar el sonido.

En cuanto a los municipios de Jalisco donde el movimiento fue más perceptible, figuran Zapotlán el Grande y Tuxpan, los cuales se localizan al sur de la entidad gobernada por Enrique Alfaro. Como lo indica el protocolo, Protección Civil desplegó un operativo y tras una rápida revisión, se informó a través de las redes sociales que no había daños graves pues su percepción fue leve.

El SSN el cual pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha recordado que los sismos no se pueden predecir; no obstante, con base a los registros que se tienen, hay más actividad durante el mes de diciembre y no en septiembre como comúnmente se cree. Un sismo ocurre cuando se rompen las rocas que hay al interior de la Tierra, evento que libera energía en forma de ondas que se propagan en todas direcciones.

Fuente: Tribuna