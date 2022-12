Plan B de Reforma Electoral llega al Congreso este martes 6 de diciembre, adelanta Segob

Comparta este artículo

Campeche, México.- En la conferencia de prensa matutina de este lunes, efectuada desde el estado de Campeche, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, confirmó que el día de mañana, martes 06 de diciembre, el Plan B de la Reforma Electoral promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) será enviado al Congreso, esto luego de que el mandatario mexicano declarara que la primera versión no sería aprobada en la Cámara de Diputados.

Previa a la declaración del secretario de Gobernación, López Obrador declaró que la reforma constitucional en materia electoral no será aprobada en la Cámara de Diputados debido al bloque opositor, el cual se movilizó en diferentes puntos de la República Mexicana el pasado domingo 13 de noviembre. Luego de esto, Adán Augusto confirmó que el Plan B para la Reforma, será enviada mañana.

Se tiene previsto que mañana se envíe en el transcurso de la mañana. Tengo entendido que hay sesión doble, citada a las 11:00 horas y a las 17:00 horas, entonces el Congreso debe de estarla recibiendo en el transcurso de la mañana", expresó el titular de la Segob en la conferencia de este lunes.

Asimismo, el presidente AMLO aseveró que la primera versión de la Reforma Electoral no sería aprobada en la Cámara de Diputados, por lo que arremetió contra los partidos de oposición: "es la iniciativa de reforma a la ley electoral, porque también no debe de sorprendernos, es normal, no van a votar los del PRI y PAN por la reforma constitucional que hemos propuesto, porque como ellos sostienen y muchos más, el INE no se toca", declaró.

Entonces van a detener la Reforma, no tiene mayoría, pero sí tienen los votos que se requieren para impedir una reforma constitucional. De 500 votos se necesitan 334 para que pueda llevarse cabo la reforma y no la vamos a alcanzar porque están juntos como siempre". compartió el mandatario mexicano.

El mandatario mexicano detalló que entre los principales ajustes que tendrán las leyes secundarias en materia electoral, será reducir el presupuesto al Instituto Nacional Electoral (INE) así como controlar la compra del voto.

Fuente: Tribuna