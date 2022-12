¿Con planes de ir a Puebla? Necesitarás tramitar el 'Pase Turístico' si tienes placas foráneas

Comparta este artículo

Puebla de Zaragoza, Puebla.- El Gobierno del Estado de Puebla encabezado por Miguel Barbosa, informó que a partir del 2023, los automovilistas que cuenten con placas de circulación ajenas a dicha entidad, deberán tramitar el denominado 'Pase Turístico', mismo que permitirá transitar libremente por cada uno de los municipios y claro, evitar cualquier tipo de multas o afectaciones.

Cabe destacar que este documento no genera ningún costo y se solicitará ante la Secretaria del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (Smadsot) de la entidad, los cuales lo otorgarán a los automóviles con placas foráneas o de otros países por un tiempo determinado, motivo por el que se informó cuál es la vigencia disponible y, con base a las necesidades de los conductores, será que se pida su emisión.

Semestral con vigencia de 14 días

2 Pases Turísticos vigentes por cinco días

4 Pases Turísticos vigentes por 3 días por semestre

Las autoridades de dicha entidad dejaron claras que el pase turístico no deberá ser tramitado por los conductores que residen en la urbe, así como aquellos que cuenten con permisos de circulación debido a que haya proceso para la emisión de placas. Del mismo modo, aplica para los vehículos con 15 años de antigüedad o más los que quedan exentos de este nuevo programa cuya finalidad es la de disminuir las emisiones de contaminantes y regular el tránsito en el Estado.

Para tramitar tal pase, deberá ser necesario tener la placa de circulación a la mano y seguir los puntos que a continuación se indican. Al entrar en vigor a partir del 1 de enero del 2023, los automovilistas que tengan pensado visitar el Estado de Puebla podrán hacerlo lo que resta del mes ya que no hay motivos para pedir el documento y claro, tampoco detener al conductor o levantar una multa.

Ingres a la página paseturistico.puebla.gob.mx Da click en 'Registrarse' Ingresa número de placa Proporciona el número de serie Selecciona el estado al que perteneces Indica si habías registrado tu vehículo en otra ocasión

El sistema arrojará el pase con los datos correspondientes, los cuales pedirán los agentes de tránsito a partir de la fecha antes mencionada y, en caso de no coincidir, se puede aplicar una multa que va desde los mil 924.40 pesos a los dos mil 886.6 pesos. Asimismo, se informa que el vehículo se enviará al 'corralón' y el pase no tiene vigencia cuando haya programa Doble Hoy no Circula.

Finalmente las autoridades estatales mencionaron que además, los vehículos con placas ajenas a los estados que se consideren en la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CaMe), es decir, que no sean de la CDMX, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Querétaro y Tlaxcala, deberán tramitar la 'Testificación de Verificación Vehicular' y además de este documento, deberán contra con el holograma de verificación de la entidad donde se tramitaron las respectivas placas. Este trámite cuesta 200 pesos y, a diferencia del 'Pase Turístico', se pide desde el 1 de diciembre del presente año.

