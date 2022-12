Inicia el Operativo Cometa 2022 para evitar el uso de pirotecnia en la Ciudad de México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La temporada navideña ya llegó y con ella la pirotecnia, es por ello que con la finalidad de inhibir la venta, distribución, almacenamiento y uso de este producto en calles y colonias de las 16 alcaldías de la capital, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México puso en marcha el “Operativo Cometa 2022”.

En ese sentido, el operativo se realizará lo que resta de diciembre y tiene la finalidad de inhibir la venta, distribución, almacenamiento y uso de pirotecnia, así como salvaguardar la integridad física de las personas, principalmente de niños y niñas, en el manejo de materiales pirotécnicos.

En esta acción participan mil 813 oficiales, apoyados de 102 vehículos, dos motocicletas, cinco grúas, 16 ambulancias, 15 motoambulancias y un helicóptero. Los uniformados recorrerán los centros que comúnmente distribuyen dichos productos, como el mercado de La Merced, “Sonora”, “San Cipriano”, Pasaje Subterráneo “Ramón Corona”, Mercado de Dulces “Ampudia”, Locales comerciales “Carretones” y “Rosario”, General Anaya, entre Santa Escuela y Rosario, colonia Merced, esquina de las calles Pradera y Escuela, zona que conforman las calles Ramón Corona, Corella y Santa Escuela, Abraham Olvera y Rosario, Mercado “Jamaica”, Mercado “25 de Julio” y Foro Cultural “Quetzalcóatl”.

Uso de Pirotecnia en CDMX, Foto: Especial

Así como en los mercados del pueblo de San Mateo Xalpa, San Lucas Xochimalca, San Gregorio Atlapulco y Santa Cruz Xochitepec; y en los tianguis y mercados sobre ruedas que se instalan en distintas calles y colonias de las 16 alcaldías. Debido a que se prevé que algunas personas busquen la oportunidad de festejar con cohetes aun cuando exista la prohibición para dichas actividades, la SSC también emite recomendaciones para evitar accidentes por el uso o almacenaje de fuegos pirotécnicos.

Ante la manipulación de este tipo de material de alto riesgo, se recomienda que estas acciones se efectúen solo por adultos y evitar que los niños realicen la quema de cohetes sin supervisión. Se sugiere, en caso de estar en contacto con cohetes, cohetones o cualquier artefacto explosivo, no alterarlos y no juntarlos entre sí, toda vez que, a mayor cantidad de pólvora, aumenta la posibilidad de un accidente. También se invita a la ciudadanía a denunciar a las autoridades la venta, intercambio y lugares no autorizados donde se almacena este tipo de material, que si no se maneja adecuadamente pone en riesgo a las personas.

Fuente: Tribuna