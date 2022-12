¿Eres beneficiaria? Te contamos si habrá pago del Salario Rosa antes de despedir el 2022

Comparta este artículo

Toluca, Estado de México.- Desde hace cinco años, las mujeres de 18 a 59 años de edad que residen en el Estado de México y quienes no cuentan con un trabajo y por ende, un salario fijo, se han visto beneficiadas por uno de los programas sociales de más popularidad en la entidad gobernada por Alfredo del Mazo: El Salario Rosa, el cual entrega de manera bimestral la cantidad de dos mil 400 pesos a quienes ya cuentan con su tarjeta, recursos que pueden emplear en el pago de servicios, insumos o cualquier otro gasto del hogar.

Recientemente, el gobernador de la entidad entregó un total de siete mil tarjetas a las nuevas beneficiarias de 14 municipios del Este quienes ahora recibirán el recurso de manera automática, el cual podrán cobrar en cualquier cajero automático aunque deberán considerar el descuento por comisión de las instituciones financieras. Esta entrega ha dado pie a una pregunta y tiene que ver con el pago de diciembre del 2022.

De acuerdo al calendario que las autoridades mexiquenses difunden, se ha remarcado que para el mes en curso no habrá pago, pues como es sabido, se hace de forma bimestral y el recurso considerado para noviembre-diciembre se entregó a inicios del onceavo mes del año, de tal manera que las mujeres que recientemente recibieron su tarjeta, deberán esperar a que inicie de nuevo el calendario pues recibirán el pago de enero-febrero pero del 2023.

Requisitos

En caso de no estar afiliada al Salario Rosa, el DIF del Estado de México ha mencionado que por el momento no hay una convocatoria abierta para nuevas afiliaciones pues la de este 2022 concluyó en febrero del 2022 y posiblemente a inicios del 2023 se lance de nueva cuenta para recibir la documentación adecuada para táquelas que todavía no reciban el recurso. Mientras la convocatoria está disponible, estos son los papeles que se pedirán:

Acta de nacimiento

CURP Certificada

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Identificación oficial con fotografía

Cabe destacar que además de entregar la documentación antes mencionada, las interesadas en ser parte de este programa social deberán cumplir conciertos requisitos pues con base en ello, se determinará si son aptas para recibir la tarjeta personalizada y así, recibir los dos mil 400 pesos bimestrales que se entregan. Toma nota que esto es lo que la dependencia verificará:

Requisitos

Residir en cualquier municipio del Estado de México

Tener entre 18 a 59 años de edad

No recibir ingresos de un empleo formal

Ser ama de casa

Tener personas que dependan económicamente de ti

Confirmar que se cuenta con condición de poblase

