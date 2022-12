'Mañanera': AMLO celebra aprobación de 'Plan B' de Reforma Electoral; "esto apenas comienza", dice

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este miércoles, efectuada desde Palacio Nacional, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebró que el Congreso aprobará el plan B de la Reforma Electoral, con el que se reducirá el gasto del Instituto Nacional Electoral (INE) en tres mil 500 millones de pesos; a la par, compartió más detalles sobre este.

En la 'mañanera' de este 7 de diciembre del 2022, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano celebró que la madrugada de este martes los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados aprobaran el Plan B de la Reforma Constitucional en material Electoral. Asimismo, arremetió contra los opositores y compartió detalles con la prensa sobre esta "segunda versión" del proyecto.

El Plan B de la Reforma Electoral de AMLO fue aprobado. Foto: Internet

Cuando se trata de reformar leyes, solo es mayoría simple, la mitad más uno, claro que no es lo mismo una reforma constitucional que a una de ley. Ya se aprobó la reforma de ley, que solo requiere la mayoría simple, pero está acotada porque no puede contradecir lo que está en la Constitución, entonces son márgenes muy estrechos, sin embargo, con esos márgenes sin violar la Constitución se logró en la Cámara de Diputados la aprobación de la Ley Electoral", declaró el presidente de México en su conferencia matutina.

Se redujo el gasto del INE, porque habían muchas oficinas duplicadas y se hizo una integración, y otros gastos. En general se logró un ahorro como de tres mil 500 millones de pesos, algo es algo. Con la reforma a la Constitución el ahorro hubiera llegado hasta los 15 mil millones", agregó AMLO.

En esta misma intervención, López Obrador dijo que con estos cambios no se facilitará "la compra del voto, porque nuestros adversarios conservadores pues tienen mucho dinero, casi todas estas organizaciones políticas o de la llamada sociedad civil son financiadas por la oligarquía, por los potentados de México, que no quieren la democracia, porque no quieren que el pueblo sea el que mande, quieren ellos tener poder económico y político, ser los dueños de México. Se logró el control de los monederos que se entregan antes de las elecciones: dinero en efectivo, tarjetas".

Finalmente, el mandatario mexicano arremetió contra el bloque opositor de la Cámara de Diputados, sobre todo contra los legisladores del Partido de Revolución Institucional (PRI) y del Partido de Acción Nacional (PAN), por no aprobar la reforma constitucional en materia electoral hace unos días.

Como era de esperarse se rechazó la reforma constitucional porque los partidos, el bloque conservador, no quieren que los ciudadanos elijan a los consejeros, eso fue lo que rechazaron. También rechazaron que se redujera el presupuesto del INE, que es de los más onerosos, es el presupuesto más alto en el mundo para la organización de elecciones también eso lo rechazaron", expresó AMLO.

Se unieron, como siempre, el PRI y el PAN, pues no se tuvo esa mayoría que se necesita para la reforma constitucional”, declaró.

Fuente: Tribuna