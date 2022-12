Tras mostrar apoyo a Cristina Kirchner, Sandra Cuevas da este 'recadito' a Claudia Sheinbaum

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tarde del pasado martes 6 de diciembre, la vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, informó que no tenía intenciones de contender a la presidencia de su país debido a que fue sentenciada a seis años de cárcel por delitos de corrupción, algo por lo que las autoridades mexicanas, específicamente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum publicaron en redes sociales mensajes de apoyo para la antes mencionada, lo cual fue motivo para que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, arremetiera contra la mandataria local.

La jefa de Gobierno de la CDMX externó a través de Twitter solidaridad para la vicepresidenta de Argentina y hasta señaló que "es víctima de un ataque político antidemocrático en contra de lo que representa para su pueblo", motivo por el cual Cuevas, que funge como alcaldesa de una de las demarcaciones más trascendentes de la urbe, envió una respuesta a dicho mensaje que llevó a la mandataria local al ser tendencia en redes sociales.

"Tal vez te pase lo mismo Claudia Sheinbaum; sin embargo, tú aún tienes tiempo para recomponer", externó Cuevas.

Cabe destacar que la respuesta fue a través de la misa red social donde internautas dividieron opiniones, pues mientras unos mostraron apoyo para la alcaldesa de Cuauhtémoc, otros aprovecharon que estaba atenta a la posible respuesta de la denominada 'corcholata' de AMLO para reprocharle los cambios que ha hecho en tal demarcación y hasta apuntaron que la jefa de Gobierno ya ni caso le hace, pues está más concentrada en la campaña de cara a las elecciones del 2024.

"Una chismosa y la otra metiche. Cansan" o "No te preocupes @Claudiashein lo que diga la delincuente @SandraCuevas_ ella será la primera en caer por que es de la Unión", fueron algunos de los comentarios.

Hasta ahora, la mandataria de la CDMX no ha respondido al ataque de parte de Sandra Cuevas y se espera que no lo haga, ya que no es la primera vez que ambas personalidades de la política mexicana protagonizan algún tipo de pleito donde la que más lanza mensajes en tono de ataque es la alcaldesa mientras que la jefa de Gobierno solo se limita a responder sin dar detalles.

