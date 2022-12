Fiscalía va por el diputado Christian Von Roerich ligado al Cártel Inmobiliario

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara López, informó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) logró una orden de aprehensión en contra del diputado del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, Christian Von Roerich, por su presunta participación en actos de corrupción en la alcaldía Benito Juárez, mejor conocido como el Cártel Inmobiliario.

El funcionario capitalino afirmó que el legislador ya es buscado por agentes de la Policía de Investigación, pues el Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de aprehensión por su probable participación en el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades cometido por servidor público, además de asociación delictuosa.

Pidió a la Ciudadanía denunciar y entablar comunicación con las autoridades en caso de tener información sobre la ubicación del legislador panista. Además, señaló que en la Ciudad de México no se debe realizar un juicio de procedencia debido a que los legisladores de la capital no cuentan con fuero constitucional, por lo que no tiene inmunidad procesal. Agregó que se abrió una nueva línea de investigación con ayuda de un exservidor ya procesado.

Christian Von Roerich, Foto: FIscalía CDMX

“(…)Que podrían configurar la posible asociación delictuosa de personajes de alto nivel jerárquico en diferentes administraciones de la alcaldía Benito Juárez lo que sumaría a las indagatorias por las violaciones a uso de suelo en dicha demarcación”, señaló el vocero.

En ese sentido, las autoridades de la Ciudad de México siguen en la búsqueda de todos los participantes del llamado ‘Cártel inmobiliario’ de la alcaldía Benito Juárez, es por ello que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó sobre la detención de tres ex servidores públicos, quienes están relacionados con este delito de corrupción en la demarcación.

La dependencia capitalina confirmó que agentes adscritos a la Policía de Investigación (PDI) lograron cumplimentar una orden de aprehensión en contra de los tres sujetos. Lo anterior por su presunta participación en el delito de uso ilegal de atribuciones cometido por servidor público. De acuerdo con lo publicado por la misma Fiscalía, se trata de Ismael ‘N’, José ‘N’ y Alejandro ‘N’.

Fuente: Tribuna