¿Se acabó el amor? Reportan que Enrique Peña Nieto y Tania Ruíz ya no son pareja

Barcelona, España.- Desde 2018, el expresidente de México, Enrique Peña Nieto se ha mantenido muy alejado de los reflectores, pues luego de haber hecho oficial su divorcio con la actriz Angélica Rivera, se supo que mantenía una relación con la modelo Tania Ruiz con quien incluso se mudó a España donde ambos vivían juntos en una exclusiva zona de Madrid; sin embargo, ahora han reportado que ambos decidieron poner fin a su relación.

Jorge Carbajal, periodista de espectáculos reportó que el exmandatario y la modelo decidieron separarse pues uno protagonizó una infidelidad y, tras quedar al descubierto, de mutuo acuerdo decidieron separarse. Cabe destacar que el comunicador no detalló quién fue el que cometió el engaño, ya que solo se remitió a asegura que sucedió recientemente y se descubrió de una forma muy explicita.

"Estaban según muy felices (...) dicen que uno de los dos fue cachado por el otro poniendo los cuernos, pero de manera explícita; esto ocurrió apenitas", dijo Carbajal en su programa de Youtube.

Como si se tratara se una escena de telenovela, una de las partes involucradas aprovechó para estar con una tercera persona en la casa que ambos comparten en la capital española pues el otro había salido con diversos fines; sin embargo, al regresar antes descubrió a la pareja infraganti derivando en la ruptura que basta decir, no ha sido confirmada ni por el exmandatario o por la modelo con quien llevaba varios años de relación.

"Que empiezan los gritos [...] se empezaron a echar las habladas de lo que se han aguantado uno a otro, de lo que no se toleran. De repente llamó alguien de seguridad del fraccionamiento y entonces contestó el chofer 'Nos están avisando que hay gritos y violencia dentro de propiedad, vamos a mandar la guardia civil'", detalló el periodista.

Antes de confirmar su noviazgo, el expresidente Peña Nieto y la modelo fueron vistos en un lujoso restaurante usando prendas de vestir a modo de ocultar su identidad; sn embargo, en lugar de mantenerlos en el anonimato, ambos fueron víctimas de bulas de parte de los internautas. Tras este evento, se dejaban ver en algunas ocasiones muy abrazados y sonrientes pero en ningún momento se dieron muestras de afecto delante de los paparazzi.

Mientras se confirma si la pareja sigue junta y la infidelidad fue cierta, el rumor es que Tania Ruiz ya no reside en la casa que comparte con el político mexicano, lo que ha dado pie a que sea ella la que es señalada por haberle puesto los cuernos al expresidente. A modo de remate, basta recordar que no es la primera vez que se especula que ambos ya no están juntos, por lo que también podría ser una especulación más.

