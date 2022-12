Atención pensionados: Este día caerá el primer pago del 2023 del IMSS e Issste

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Muchas personas piensan en el aguinaldo y en algunos casos, el cobro de cajas de ahorro u otras prestaciones que permitan que el cierre del 2022 sea más llevadero por el hecho de no tener que lidiar con las deudas; sin embargo, los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Issste), solo hay una pregunta recurrente que es cuándo Cabral el siguiente pago de la pensión.

Cabe destacar que cada inicio de un nuevo año, ambas instituciones revelan el calendario de dispersión de pagos para que los beneficiarios tengan una idea de cuándo podrán cobrar el recurso, hacer compras con él o simplemente organizar el pago de servicios o cualquier otra deuda que sea solventada con este dinero, motivo por el cual durante enero del 2023 ya se sabe a fecha en la que se entregará la primer pensión.

Foto:Heraldo de México

Para empezar, es necesario remarcar que usualmente se paga antes del mes a iniciar, por ejemplo, durante los últimos días de noviembre se pagó lo correspondiente a diciembre del 2022, por lo que siguiendo con esa premisa, los últimos días del año también se debería pagar lo del primer mes del 2023; no obstante, cabe destacar que es precisamente el último día del año en el cual las actividades se vayan acabando para preparar las festividades por la denominada Noche Vieja, además que 31 de diciembre es sábado.

Considerando lo anterior, el pago podría adelantarse para el día viernes 30 de diciembre o, en el peor de los casos, se atrase hasta el lunes 2 de enero ya que el primero de enero, además de ser un día oficial, es domingo. En cuanto a los meses siguientes, ya no debería haber cambios pues no son días oficiales y por ende, el calendario no sufre modificaciones.

Foto: Twitter

En el caso de los pensionados del Issste, se informó que al tiempo que reciban el primer pago de la pensión del 2023, también se hará la entrega de la segunda parte del aguinaldo, pues hay que recordar que antes de la realización del Buen Fin, se entregó la primera mitad para así poder ser partícipes del fin de semana de mayores descuentos a nivel nacional. En cuanto a los pensionados del IMSS, ellos no recibirán ninguna prestación adicional más que lo correspondiente al próximo año.

