'Mañanera' de AMLO: Exhiben corrupción en el futbol, pero no hay investigación contra Liga MX o FMF

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa del mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se exhibió el documental 'El Cártel del Gol', en el que se habla de la corrupción que existe alrededor del futbol en México, uno de los deportes favoritos de los nacionales. No obstante, luego de la presentación, el jefe del Ejecutivo Federal señaló que no hay investigaciones contra la Liga Mx ni contra la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

En la 'mañanera' de este 9 de diciembre, efectuada desde Palacio Nacional, el periodista Amir Ibrahim, autor de la investigación, presentó su reportaje 'Cártel del Gol: Corrupción en el futbol mexicano', en el que expone presuntas irregularidades en la contratación de jugadores, condonación de impuestos y actos antideportivos en esta disciplina. Destacan las redes de promotores que controlan la mayoría del mercado de clubes de la Liga MX, lo que afecta el futuro de jóvenes promesas del futbol.

Exhiben corrupción en el futbol mexicano. Foto: Gobierno de México

Luego de esta presentación, el mandatario López Obrador se pronunció al respecto y señaló que ni el Gobierno Federal ni las autoridades han abierto una carpeta de investigación contra los agentes, los clubes, la Liga MX o la FMF por corrupción o malas prácticas. Asimismo, señaló que durante gran parte de su Administración, estos no han tenido condonación de impuestos-

Puede ser que se tenga algo de condonación en el gobierno nuestro, porque no fue desde el principio que se aprobó la reforma constitucional. No hemos llevado, rescatado o condenado impuestos. Tenemos casos especiales como situación de insolvencia con deudas en el SAT (Servicio de Administración Tributaria), Pemex (Petróleos de México), CFE (Comisión Federal de Electricidad), IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) y no hemos solicitado se paguen todas estas deudas, porque están de por medio las fuentes de trabajo. Pero si piden rescate no lo podemos hacer", expresó AMLO en su 'mañanera'.