López Obrador niega ruptura con el Gobierno de España, pero insiste en "hacer una pausa"

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de sus declaraciones del día de ayer respecto a la relación comercial México-España. Declaró que no quiere hacer una ruptura con el Gobierno español.

En la 'mañanera' de este jueves 10 de febrero, desde Palacio Nacional, el mandatario AMLO declaró que lo que mencionó el día miércoles sobre España no era una sobre ruptura de Gobiernos, sino de hacer una "pausa" por el bien de los pueblos mexicanos y españoles.

Lo que dije ayer es 'vamos por el bien de nuestros pueblos a tener una pausa'. No hable de ruptura. No. Dije: 'vamos a serenar la relación, que ya no se esté pensando de que se va a saquear a México impunemente'. Ya eso pasó, fue una falta de respeto. Deberían de ofrecer hasta disculpas. ¿Qué no lo han hecho? No importa. Pero vamos a entrar a una etapa nueva", expresó López Obrador.