"Ya voy para allá, te amo": Los últimos audios que envió 'El Mijis' antes de desaparecer

Ciudad de México.- El exdiputado Pedro César Carrizales también conocido como 'El Mijis' continúa desaparecido; en la búsqueda de pistas que ayuden a dar con su paradero, se han revelado los últimos audios que envió a su pareja.

De acuerdo con Milenio, el medio que presento el material auditivo a través de su canal de televisión, los audios fueron enviados por 'El Mijis' a su pareja, luego de que este estuviera detenido en Tamaulipas; presuntamente, ya se dirigía a su casa.

Mi amor, ya voy para allá, gracias a Dios ya me soltaron. Me tenían detenido los policías, los GAFES, pensaron que era de los malos, pero gracias a Dios ya voy para allá , no te preocupes, te amo ", expresa el audio del exdiputado.

En el mismo material el exdiputado señala que "se quiere salir de ahí ya" e ir a su casa, pero que seguirá teniendo contacto con su pareja. Lamentablemente, esto no ocurrió.

Te sigo marcando sobre el camino 'mija', no he podido ir hablando porque me tenían detenido lo que quiero es salir de aquí ya, gracias te amo, no puedo ir hablando mucho mija", concluyen los audios compartidos por Milenio.