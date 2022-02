AMLO admite que su hijo José Ramón labora en empresa vinculada a asesor del Tren Maya

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que su hijo, José Ramón López Beltrán, labora como abogado en una empresa de los hijos del dueño de Grupo Vidanta, Daniel Chávez Morán.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, el mandatario nacional aseguró que José Ramón ayuda al Gobierno federal como supervisor honorífico en el Tren Maya, pero que "no cobra absolutamente nada".

No tenemos ninguna relación de negocios, él no tiene ningún negocio con el Gobierno federal, no hay ningún problema de interés", sentenció.