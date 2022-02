En su visita a Tijuana, López Obrador dará detalles sobre el asesinato de Lourdes Maldonado

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en su visita a Tijuana, Baja California de este fin de semana, dará detalles sobre la investigación que se está haciendo del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado.

En la conferencia de prensa de este martes 15 de febrero, desde Palacio Nacional, el mandatario AMLO señaló que la reunión se seguridad se realizará en Tijuana, y que ahí se aprovechará para dar más información sobre el asesinato de Maldonado, periodista ultimada en enero 2022.

De igual forma, señaló que se hablará sobre el homicidio de Margarito Martínez, fotoperiodista asesinado el primer mes de este año, en la misma ciudad.

El presidente mexicano reiteró que continuará con su estrategia de informar a la población directamente sobre estos eventos, pues los medios de comunicación aprovechan estos eventos para desprestigiar a la 4T,

Que no se nos olvide cómo han tratado a los que han luchado por la justicia, por la democracia, por la libertad. Imagínense lo que hicieron los conservadores, a ver, ya lo he dicho varias veces, pero no voy a dejar de repetirlo. [...] No, el conservadurismo es siniestro, es de ‘ay, nanita'", detalló López Obrador.