Inai no puede transparentar ingresos y bienes de Loret de Mola, advierte Consejo Consultivo

Ciudad de México.- Después que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidiera al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) una investigación sobre los ingresos, bienes y origen de la riqueza del periodista Carlos Loret de Mola, socios y su familia, la presidenta del Consejo Consultivo del organismo dejó claro que no es posible.

Nuhad Ponce Kuri expuso que la obligación que rige al Inai es la de custodiar, proteger y garantizar la protección de datos personales de cualquier persona, a la vez de transparentar la información, siempre y cuando sea del orden público.

Hablando de un privado no es el Inai la autoridad para obtener esta información o para solicitar, el Inai no es la institución a la que haya que requerirle la información sobre un particular, no importa quien la solicite porque no está dentro del marco regulatorio", indicó.