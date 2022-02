"Nos queremos con vida": Protestan en la 'mañanera' de AMLO por asesinatos de periodistas

Ciudad de México.- Este miércoles, un reportero hizo un llamado a protestar en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador: invitó a sus compañeros a no realizar preguntas en solidaridad a los periodistas asesinados no solo en este sexenio, sino en años pasados.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Este miércoles 16 de febrero, desde Palacio Nacional, el reportero Rodolfo Montes hizo un llamado a los periodistas que cubren la 'mañanera' a no hacerle más preguntas a AMLO, esto como una réplica de las protestas que se realizaron el pasado martes en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República para exigir un alto a las agresiones en contra del gremio.

El comunicador declaró que la propuesta no es para respaldar a un periodista en particular, "sino para gritar a los cuatro vientos que nos queremos con vida".

Ayer hubo un par de acciones en la Cámara de Diputados y en el Senado donde compañeros y compañeras periodistas que se manifestaron, no para respaldar a un periodista en particular, sino para gritar a los cuatro vientos que nos queremos con vida. Y en solidaridad por los periodistas caídos desde Calderón hasta nuestros días, la mayoría de los que estamos aquí queremos, con todo respeto, decirle que este día no le queremos formular preguntas en solidaridad con estas acciones que hizo el gremio periodístico en el poder legislativo", señaló el Montes en la 'mañanera de hoy.

El periodista señaló que era una invitación abierta a los presentes y que se respetaría a los comunicadores que no se unan a la protesta, pues se entiende que todos están trabajando.

Ante esto, el mandatario mexicano se declaró a favor de su manifestación y aseguró que es responsabilidad del Gobierno de México cuidar la vida de los periodistas y de todos los mexicanos..

Sin embargo, López Obrador señaló que el Gobierno de la Cuarta Transformación "no manda a aniquilar a nadie" y que no son represores como lo fueron funcionarios en sexenios pasados.

Lo único que debe considerarse es que nosotros no mandamos aniquilar a nadie, ya no es el Estado el violador por excelencia de los Derechos Humanos y si hay pruebas, se castiga. Nosotros no somos represores, para que no nos confundan. Todo nuestro apoyo y solidaridad y vamos a seguir protegiendo a los periodistas”, respondió AMLO.