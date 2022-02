AMLO responde a las polémicas críticas de senador de EU sobre la 4T: "Me llena de orgullo"

Ciudad Juárez, Chihuahua.- El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a las críticas que el senador de Estados Unidos ha hecho sobre el Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) en las que dijo que "hay una ruptura del Estado de Derecho".

En la conferencia de prensa matutina de este viernes, desde Ciudad Juárez, el mandatario AMLO señaló que las declaraciones de Ted Cruz, senador de EU, sobre la 4T le producen orgullo y que es natural que un personaje como él esté en contra de su administración.

Por otra parte, señaló que si este personaje estuviera a favor del Gobierno de la 4T se pondría a pensar que quizá "no están haciendo bien las cosas".

Si él me alabara, si hablara bien de mi, a lo mejor me pondría yo a pensar de que no estamos haciendo bien las cosas, pero si dice que estamos mal, pues la verdad sí me produce orgullo, y es norma que en un proceso democrático existan estas expresiones”, aseguró López Obrador.