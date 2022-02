SCJN: López Obrador asegura que la pregunta sobre Revocación de Mandato "es muy complicada"

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre la validación que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de la pregunta para la Consulta Popular de Revocación de Mandato y aseguró que esta es "complicada" de entender.

En la 'mañanera' de este miércoles 2 de febrero, desde Palacio Nacional, López Obrador mencionó que la pregunta para la consulta de Revocación de Mandato que autorizó la SCJN es tan complicada que la población debería "llevar a un traductor", a fin de no equivocarse al momento de votar.

Quiero transmitir algo a toda la gente: hicieron tan complicada la pregunta de la consulta, que primero no se conoce, la gente no sabe si va ser sí o no, entonces sí pedirles a todos que busquen un buen traductor, para que no se vayan a equivocar al momento de ir a votar y que ayuden porque es muy sencillo: debería ser sí o no, pero hasta ahora no creo que sepan", declaró el presidente mexicano.