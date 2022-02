López Obrador, a favor del retorno del Penacho de Moctezuma: "Devuelvan lo que se han robado"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre el Penacho de Moctezuma, el cual se encuentra en Austria; el mandatario señaló que tendría que ser devuelto.

En la 'mañanera' de este 23 de febrero, desde Palacio Nacional, López Obrador aseguró que se le debe insistir al Gobierno de Austria para que se devuelva el Penacho de Moctezuma, el cual está expuesto en el Museo Antropológico de Viena.

Nosotros estamos en una campaña para que nos devuelvan todo lo que se han robado de arte y de cultura que pertenece a México”, aseguró el presidente de México.

En la imagen, el Penacho de Moctezuma, resguardado en el Museo Antropológico de Viena, en Austria.

Asimismo, recordó un episodio en el que su esposa, la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller, se encontró con el presidente de Austria, Alexander Van der Bellen, para pedir esa pieza; no obstante, estos se habrían negado y, según AMLO, habrían actuado como si el artículo fuera de ellos.

Lo cierto es que se han apropiado de algo que es de los mexicanos, como suele pasar en todo lo que tiene que ver con el arte, la cultura. No solo han saqueado a los pueblos en cuanto a sus recursos naturales, sus riquezas materiales, sino también su patrimonio cultural y artístico", declaró el presidente de México tras recordar la anécdota.

En este mismo discurso señaló que no hay justificación para no entregarlo, ni siquiera "que no pudiera trasladarse, ni siquiera estamos planteando”, dijo el presidente México.

No hay que cerrar el expediente, hay que seguir insistiendo que nos devuelvan el penacho y que nos devuelvan todo lo que se han robado, que pertenece a los mexicanos en todos los países", declaró el mandatario federal.

Cabe destacar que en 2020, luego del encuentro entre la esposa de AMLO y el Gobierno de Austria para hablar sobre el penacho de Moctezuma, el curador de colecciones de América del Norte y Central en el Museo Antropológico de Viena, Gerard van Bussel aseguró que la reliquia es demasiado frágil para viajar, pues está hecho de material orgánico.

Bussel aseguró que cualquier vibración “en el aire o la carretera lo destruiría”.

Me gustaría conocer a la persona dispuesta a asumir esa responsabilidad”, retó el curador.

Fuente: Conferencia de prensa matutina