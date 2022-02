'Mañanera' de AMLO: Esta es la postura de México ante el conflicto entre Rusia y Ucrania

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre la postura de México ante el conflicto internacional entre Rusia y Ucrania, en el cual planearían intervenir Estados Unidos y la Unión Europea.

En la conferencia de prensa matutina de este miércoles 23 de febrero, desde Palacio Nacional, el mandatario AMLO declaró que la postura de México ante la problemática actual que existe entre Rusia y Ucrania ya la presentó el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En la imagen, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador en la 'mañanera' de este miércoles

[Sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania] Está pendiente el secretario de Relaciones Exteriores [Marcelo Ebrard] y el Consejo de Seguridad de la ONU. Ya México fijó su postura: nosotros somos partidarios de la política de no intervención, no queremos invasiones, no aceptamos que un país invada a otro, es contrario al derecho internacional de las naciones", declaró el presidente de México en la 'mañanera' de este día.