"Estamos preparados": AMLO se pronuncia sobre guerra entre Rusia y Ucrania y sus consecuencias

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se pronunció sobre el conflicto bélico que estalló el pasado miércoles entre Rusia y Ucrania, luego de que el mandatario Vladimir Putin ordenara una "operación militar especial".

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

En la conferencia de prensa matutina de este jueves 24 de febrero, el mandatario AMLO reiteró la postura de México sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania; asimismo, mencionó que en el Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) están preparados para cualquier efecto económico.

En la imagen, el presidente AMLO se pronuncia sobre la guerra entre Rusia y Ucrania

En primera instancia, López Obrador señaló que México "está a a favor de la paz" y que no apoyará "ninguna guerra".

Bueno, en términos de política exterior nos vamos a seguir conduciendo promoviendo que haya diálogo, que no se utilice la fuerza, que no haya invasión, no estamos a favor de ninguna guerra. México es un país que siempre se ha pronunciado por la paz y la solución pacífica de las controversias, está en la Constitución", señaló AMLO en la 'mañanera' de este día.