¿No te vacunaste contra Covid-19? CDMX anuncia estas fechas para rezagados

Ciudad de México.- El pasado sábado 27 de febrero, el Gobierno de la Ciudad de México concluyó con la aplicación de las dosis contra Covid-19 en su etapa de refuerzo, por lo que ciudadanos de 18 a 29 años de edad que completaron el esquema de vacunación cuatro meses antes, recibieron la tercera dosis contra el virus SARS-CoV-2.

No obstante, muchas personas, de todos los grupos de edad, se han preguntado qué es lo que sigue, pues en la mayoría de los casos, no acudieron por la tercera dosis debido a que no estaban en tiempo para recibirla o bien, atravesaban por un contagio de la enfermedad, lo que supone una espera a recuperar la salud para poder recibir el biológico.

En ese sentido, el Gobierno de ls CDMX encabezado por Claudia Sheinbaum informó que a partir del próximo 2 de marzo y hasta el día 4 del mismo mes, los módulos de vacunación continuarán con la aplicación de la dosis para personas rezagadas, ya sea para la vacuna de refuerzo o bien, para iniciar el esquema contra coronavirus.

De acuerdo con las autoridades, serán solo dos módulos los que reciban a la ciudadanía quienes deberán acudir con el formato obtenido en el portal Mi Vacuna, ya sea para pacientes de primera o segunda dosis o bien, refuerzo, pues el sistema arrojará el formato que será necesario para esta etapa en la Estrategia Nacional de Vacunación. Los módulos son:

Sala de Armas, Ciudad Deportiva

Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud (CENCIS) de la Secretaría de Marina (Semar)

Las dosis que se aplicarán son: Sputnik V, Pfizer, AstraZeneca y Sinovac, esta última en el caso de necesitar completar el esquema de vacunación, es decir, será solo para segunda dosis.

Menores de edad

Se recuerda a la ciudadanía que en el caso de los menores de 15 a 17 años sin comorbilidades que requieran la vacuna, así como los menores de 12 a 17 años con comorbilidades que necesiten la primera o segunda dosis, necesitarán acudir en compañía de un adulto (padre, madre o representante legal) a cualquiera de los dos módulos mencionados anteriormente con el formato de registro, identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio.

