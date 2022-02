VIDEO: López Obrador aclara si es verdad que "se retirará" del poder porque "ya no puede más"

Ciudad de México.- Hace unos días, se viralizó un video en el que se ve al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declarando que "ya no puede más" y se "retirará". Este lunes, el mandatario aclaro si es verdad lo que externó.

En la conferencia de prensa matutina de este lunes 28 de febrero de 2022, López Obrador declaró que el video y lo que enunció sobre "terminar su ciclo" fue sacado de contexto y manipulado por los medios de comunicación.

Asimismo, el presidente mexicano señaló que los conservadores están utilizando cualquier cosa o frase que enuncia para afectar a su Gobierno.

Por otra parte, mencionó que respecto a la frase "ya no puedo más, cierro mi ciclo y me retiro”, la dijo que es lo que ha repetido en varias ocasiones, sobre alejarse de la vida pública cuando termine su mandato.

Lo que pasó en el recorrido es que yo manifesté lo que he venido diciendo de tiempo atrás, aquí lo he dicho no sé cuántas veces. Que soy maderista, partidario de la no reelección, que voy a terminar si así lo decide el pueblo de México mi mandato; me voy a retirar, que voy a jubilarme y no voy a tener participación política en nada, que ya cierro mi ciclo, so fue lo que dije, pero interpretaron de que ya estaba cansado, de que ya no podía yo”, afirmó el presidente de México.