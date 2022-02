Agresión a Nezahualcóyotl Cordero: AMLO promete 'cero impunidad' en ataques a periodistas

Pachuca de Soto, Hidalgo.- El presidente Andrés Manuel López Obrador habló este día sobre el atentado que sufrió el periodista Nezahualcóyotl Cordero el pasado 1 de febrero; tras esto, aseguró que no habrá impunidad en las agresiones a profesionistas del gremio.

En la 'mañanera' de AMLO este jueves 3 de febrero, desde el estado de Hidalgo, Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio detalles sobre la agresión que vivió el periodista Nezahualcóyotl Cordero en su vivienda, hace unos días.

Asimismo, el funcionario mencionó que el periodista está inscrito en el Programa de protección a periodistas y personas defensores de derechos humanos, y que gracias a un botón de pánico que este tiene pudieron arribar las autoridades.

Al respecto, el presidente AMLO mencionó que ya está trabajando en mejorar el programa y proteger a los informantes que lamentablemente, han sido víctimas de ataques en estos días.

De igual forma, mencionó que en el Gobierno de la Cuarta Transformación no habrá impunidad y que habrá castigo para los responsables de estas agresiones, los cuales han cobrado la vida cuatro periodistas solo en el mes de enero 2022.

Aquí es importante destacar dos cosas, primero que no hay impunidad, que no estén pensando autores intelectuales, materiales de estos crímenes que van a quedar impunes, que no va a haber castigo, es un mensaje aclaratorio", sentenció López Obrador.

De igual forma, mencionó que el Gobierno ya no es el mismo y que ahora la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) está al servicio de la Nación, y no de los delincuentes, como ocurrió en sexenios pasados.

A veces, se piensa, no solo en este caso, en muchos otros, que es lo mismo de antes, pero es algo que tenemos que estar diciendo como discos rayaos, ya no es lo mismo, no somos iguales [...] el SSPC está a nuestro servicio, eso ya se acabó, puede que tengan sus acuerdos, pero nosotros no respetamos nada de eso, ya no hay impunidad", aseguró el presidente mexicano.