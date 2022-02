Hoy No Circula 6 de febrero: ¿Qué placas 'descansan' este día en CDMX, Edomex, Hidalgo y Puebla?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Entérate de si este domingo 6 de febrero de 2022 el programa Hoy No Circula tiene restricciones vehiculares para la CDMX, Edomex, Hidalgo y Puebla.

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) este domingo no hay modificaciones en el Hoy No Circula, programa que pretende ayudar al cuidado del medio ambiente en el Valle de México.

Lo anterior significa que este domingo 6 de febrero pueden circular todos los vehículos sin importar su terminación de placas, color de engomado u holograma de verificación.

El programa Hoy No Circula volverá a funcionar el siguiente lunes 7 de febrero, a partir de las 05:00 horas y concluirá a las 22:00 del mismo día.

Para que anticipes todos tus traslados, conoce aquí las restricciones del Hoy No Circula:

Recuerda que los únicos vehículos exentos de las normas del programa Hoy No Circula son los que tienen holograma de verificación 0 y 00, así como los que son híbridos y eléctricos.

El programa Hoy No Circula se aplica, como ya se había mencionado, en la CDMX, Edomex, Hidalgo y Puebla, pero también en los estados de Tlaxcala, Morelos y Querétaro.

Fuente: Comisión Ambiental de la Megalópolis