Ante el enfrentamiento de normalistas de Ayotzinapa y GN, AMLO envía mensaje a estudiantes

Ciudad de México.- El pasado viernes se reportó un enfrentamiento entre normalistas de Ayotzinapa y elementos de la Guardia Nacional; ante esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje a los estudiantes.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

En la conferencia de prensa matutina de este lunes, desde Palacio Nacional, el mandatario AMLO tildó como "muy grave" que estudiantes hayan utilizado un tráiler en el enfrentamiento con militares de GN, en los hechos ocurridos en la Autopista Sol.

Mencionó que el evento pudo dejar muchas muertes y que hubo "suerte" que el vehículo pesado "se estrellara contra una caseta, en un edificio de turismo"; aprovechó para enviar un mensaje a los estudiantes normalistas que participan en protestas.

Quiero hacerle un llamado a los muchachos de Ayotzinapa para que ya no actúen de esa forma porque afectan, ponen en riesgo la vida de otras personas, y el ser revolucionario tienen que cuidar al pueblo, y se lucha por ideales, no es por la destrucción, no puede haber rebelde sin causa. Que dialoguen, he dado la instrucción de que los reciban, que haya diálogo", invitó el presidente AMLO.