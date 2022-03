¡Apunta la fecha! CDMX dejará de hacer pruebas gratuitas contra Covid-19 en macrokioscos este día

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de mantener el semáforo epidemiológico verde por una semana más, el Gobierno de la Ciudad de México encabezado por Claudia Sheinbaum, informó que los macrokioscos que se instalaron a fin de atender la alta demanda para realizar pruebas gratuitas contra Covid-19, dejarán de operar paulatinamente a lo largo del mes de marzo.

Fue a través de un comunicado de prensa que la Secretaría de Salud de la CDMX recordó que el pasado sábado 12 de marzo cerró los macrokioscos del Gimnasio Francisco de P. Miranda, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón; mientras que el de la Explanada de la alcaldía Venustiano Carranza también ya no operaba, por lo que pidió a la ciudadania tener en cuenta esta información.

Del mismo modo, se dijo que los siguientes en cerrar serán los del Parque de las Artes Gráficas, instalado en la alcaldía Cuauhtémoc, así como el de la Explanada de la alcaldía Iztacalco, los cuales estarán funcionando hasta el próximo 19 de marzo en el horario habitual.

Finalmente, los macrokioscos instalados en las explanadas de la alcaldía Xochimilco y Gustavo A. Madero serán los últimos en cerrar y esto sucederá el próximo 26 de marzo, fecha en que, de manera oficial, estos centros habrán concluido con la aplicación de pruebas antiCovid19 de forma gratuita.

Cabe destacar que esto no significa que los ciudadanos ya no puedan contar con este tipo de exámenes, pues aunque los macrokioscos habrán desaparecido para el fin de mes, los 117 Centros de Salud distribuidos en la urbe seguirán ofreciendo este servicio sin costo alguno; no obstante, dependerá de la disponibilidad de pruebas lo que determine cuántas se aplicarán por día.

En caso de presentarse un repunte de contagios que a su vez, eleve la demanda de estos reactivos, las autoridades capitalinas determinarán si regresan o bien, se mantienen los Centros de Salud como únicos lugares para recibir una prueba.

