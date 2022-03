Covid-19: ¿El fin de la pandemia? Esta entidad de México sería la segunda en dejar el cubrebocas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El estado de Nuevo León, gobernado por Samuel García, se convirtió en la primera entidad en dejar atrás el uso obligatorio del cubrebocas en espacios públicos; ahora, otra entidad sería la segunda en dejarlo atrás. ¿Significa que la pandemia de Covid-19 llegó a su fin?

La segunda entidad que podría 'dejar atrás' el uso obligatorio de la mascarilla en espacios públicos sería la Ciudad de México (CDMX), no obstante, esto no ocurriría hasta junio, ya que recién el 7 de marzo, la capital de México volvió al semáforo epidemiológico verde.

Nuevo León fue la primera entidad de México en retirar el uso obligatorio del cubrebocas en espacios públicos

Lo anterior lo compartió el doctor Malaquías López Cervantes, catedrático de Salud Pública en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en entrevista para Publimetro.

El médico señaló que, conforme va evolucionando la pandemia, es posible que algunas medidas preventivas cambien, una sería el uso del cubrebocas.

Creo que en todo el mundo se ha visto que la epidemia está disminuyendo rápidamente por lo que puede prescindirse de algunas medidas muy estrictas que se implementaron y que creo que se va a recuperar mucho de la vida cotidiana normal”, compartió el también académico.

¿Esto significa el fin de la pandemia?

No obstante, López Cervantes señaló que la pandemia de coronavirus, la cual cobró millones de vidas en el mundo no ha terminado aún. Destacó que un futuro se verán pequeños brotes, "pero ya no repuntes generalizados como en las primeras olas".

Conforme ha avanzado la vacunación y la misma infección natural también ha evolucionado, ya no se van a producir grandes frecuencias de casos, van a ser pequeños y en algunos grupos aislados", explicó el doctor.

Si bien el especialista declaró que en una pandemia es complicado descifrar qué va a suceder, informó que las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) son que para mitad del 2022 se alcanzará la fase endémica, lo que podría 'relajar' ciertas medidas de protección, como lo es el uso de la mascarilla.

Cabe destacar que, a la fecha de publicación de esta nota, el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum aún no ha dado información sobre el retiro del cubrebocas en espacios públicos.

