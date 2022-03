López Obrador responde a críticas y MEMES por la polémica carta al Parlamento Europeo

Ciudad de México.- Luego de que el pasado viernes, la misiva que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió al Parlamento Europeo fuera motivo de memes y críticas en redes sociales, este lunes dio nuevas declaraciones sobre el tema.

En la conferencia de prensa matutina de este lunes 14 de marzo, desde Palacio Nacional, el mandatario AMLO respondió, de forma indirecta, a las críticas que surgieron porque él y no el secretario de Relaciones Exteriores (SRE) Marcelo Ebrard respondió a la carta que envió el Parlamento Europeo.

En la imagen, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien leyó la carta que envió al Parlamento Europeo el pasado viernes

Señaló que mientras realizaba su gira por Chiapas, habló con el canciller mexicano y este se mostró de acuerdo en la respuesta que enviaría a la Eurocámara luego de que esta le exigiera más protección para periodistas y defensores de derechos humanos.

Él (Marcelo Ebrard) está completamente de acuerdo con la postura que asumimos, sabe bien que no es un asunto de preocupación por los derechos humanos, no es un asunto diplomático, es un asunto por entero político. Para los que decían del por qué no contestaba a la Secretaría de Relaciones Exteriores y por qué la Presidencia: porque es un asunto político", expuso el presidente de México en la 'mañanera' de este lunes.