"No me gustó": Esto declaró AMLO sobre la detención de 'El Bronco', exgobernador de Nuevo León

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) opinó sobre la detención de Jaime 'N', mejor conocido como 'El Bronco', quien fue gobernador de Nuevo León y candidato a la presidencia de México en 2018.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

En la 'mañanera' de este día, desde Palacio Nacional, el mandatario AMLO aprovechó para compartir su opinión sobre la captura de Jaime 'N', alias 'El Bronco', a quien se le acusa de desvío de recursos para su campaña presidencial 2018.

En primera instancia, señaló que la presidencia de México se enteró de la detención al momento, pues los delitos por los que se le señala a Jaime 'N' no tienen que ver con el Gobierno Federal.

El pasado martes, 'El Bronco', exgobernador de Nuevo León fue detenido

Asimismo, señaló que es responsabilidad del actual gobernador de Nuevo León, Samuel García, informar con transparencia y acorde a la ley, los motivos de la detención de 'El Bronco':

Yo me enteré ayer, ya cuando lo habían detenido porque no es nada vinculado con el Gobierno Federal. Aclarado esto, se tiene que informar bien sobre las causas, lo que siempre recomiendo es que no se debe de utilizar la Ley para venganzas políticas, no se pueden fabricar delitos y al mismo tiempo no debe haber impunidad, entonces se debe informar cuáles fueron los motivos, las causas presentar las pruebas transparentar todo", señaló el presidente de México.

Señaló que como son "asuntos importantes, se tiene que informar bien a todos los ciudadanos"; no obstante, fue muy transparente y expuso que no le gustó que circularan en redes sociales fotografías de Jaime 'N' detenido, pues en estas no tapaban su rostro.

Lo que no me gustó, y eso lo digo porque creo que afecta la dignidad de las personas, fueron las fotos que le tomaron, eso no", dijo López Obrador en la 'mañanera' de este miércoles.

Es un asunto que tiene que ver con el honor y la dignidad", sostuvo sobre la difusión de imágenes de 'El Bronco'.

En este mismo discurso, recordó la ocasión en la que el gobernador de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue esposado de pies y manos, y señaló que eso "no se debe permitir":

Lo que hicieron con el presidente de Honduras, que lo encadenan, esas cosas no se deben permitir, entonces no me gustaron las fotos y ojalá y no vuelva a suceder", puntualizó el presidente de México.

Respecto a la detención, aseguró que es un "asunto de Nuevo León" y que el gobierno estatal es "independiente, autónomo, y yo respeto sus decisiones".

Fuente: Conferencia de prensa matutina