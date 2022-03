"Adecuado, oportuno": López Obrador reacciona al discurso del Estado de la Unión de Joe Biden

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre el discurso del Estado de la Unión que dio el gobernador de Estados Unidos, Joe Biden; esto fue lo que dijo.

En la conferencia de prensa matutina de este miércoles 2 de marzo, desde Palacio Nacional, el mandatario AMLO habló sobre el primer discurso del Estado de la Unión que dio su homólogo, Joe Biden, el pasado martes.

López Obrador declaró que coincide con la postura que presentó el presidente estadounidense sobre los temas de control de armas y migración.

Me pareció adecuado, oportuno, adecuado el mensaje del presidente Biden, sobre todo en el tema del control de las armas. Ese es un tema que nos importa mucho y también el nuevo enfoque que se le tiene que dar a la política migratoria", señaló el presidente mexicano este miércoles.

Sobre la situación de la migración, AMLO señaló que el flujo debe ser controlado por México y EU, y que no este acto no debe ser condenado. Aseguró que la República Mexicana no puede ser potencia comercial sin que exista una fuerza de trabajo.

Cómo vamos a ser una potencia económica y comercial, no se va a poder crecer no vamos a poder consolidarnos como una en sino contamos con fuerza de trabajo, entonces es contradictorio de que se tenga una política migratoria que impide que puedan trabajar honradamente en EU. Que se ordene ese flujo en vez de estar deteniéndolo, cuando para crecer hace falta la fuerza de trabajo, no se va a poder crecer sino se cuenta con fuerza de trabajo y ellos no tienen fuerza de trabajo", declaró López Obrador en conferencia de prensa.

López Obrador anuncia reunión con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar

Finalmente, el presidente de México anunció que en 10 o 12 días sostendrá una reunión con el embajador de EU en el país, Ken Salazar.

Este encuentro sería en la Frontera Sur de México, en el municipio de Tapachula, Chiapas, y se analizaría el tema de la migración.

