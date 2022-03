Guerra entre Rusia y Ucrania 'golpea' a la gasolina: Pese a altos costos, AMLO apuesta al subsidio

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La guerra entre Rusia y Ucrania desestabilizó la economía a nivel mundial que se venía recuperando tras dos años de la pandemia por Covid-19. El conflicto disparó los precios del petróleo, incrementando a su vez el costo del combustible a nivel mundial. México no fue la excepción, pero el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recurrió a un estímulo fiscal para evitar un ‘gasolinazo’ en el país.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Rusia es uno de los principales países productores de petróleo y cuando Occidente decidió imponer sanciones al Kremlin por la invasión a Ucrania, los precios a nivel internacional se elevaron.

Producción mundial del petróleo

Héctor Magaña, profesor investigador del Centro de Investigación en Economía y Negocios en el Tec de Monterrey señaló que esto afecta a México al ser un país importador de este recurso.

México importa más gasolina de la que produce, así que, para atender la demanda de combustible, el país adquiere gasolina en otros mercados".

La administración de López Obrador decidió subsidiar la gasolina y no cobrar el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS), pero esto generará un boquete de casi 18 mil millones de pesos en las finanzas públicas tan sólo en las primeras dos semanas de marzo, según un análisis del Analista y Asesor de la industria energética y en economía, Ramses Pech.

El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) externó que de seguir esas medidas costaría el 2 por ciento del PIB. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), por su parte, advirtió que el subsidio tendrá como consecuencia un recorte en el gasto público.

El presidente se mantiene firme a su promesa de no ‘gasolinazos’ en su mandato, algo que consideró como cumplir con “su demagogia para conseguir el voto a cambio de unas migajas”.

MUESTRA DEFICIENCIAS EN EL EXTERIOR

La oposición y ucranianos en México han considerado que la respuesta de López Obrador a la invasión por parte de Rusia a Ucrania ha sido tibia, ya que el Mandatario no ha respondido a las peticiones de enviar armas a Kiev e imponer sanciones a Moscú como otros.

También ha mostrado su rechazo a la “censura” de medios propagandísticos estatales rusos, aunque sí ha reprobado el conflicto.

Nosotros no vamos a tomar ninguna represalia de tipo económico porque queremos mantener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo”, señaló el mandatario. “Nosotros no mandamos armas, nosotros somos pacifistas”.

Eduardo Ruiz-Healy señaló que el peligro de una tercera guerra mundial, no le importa a AMLO, algo que mantiene su hermetismo en asuntos de política interna. “El peligro de una guerra nuclear que nos afectaría a todos parece no preocupar al presidente Andrés Manuel López Obrador, que en ningún momento se ha ofrecido a actuar como mediador entre las partes beligerantes, a pesar de que el 1 de marzo dijo que México no sancionará a Rusia porque ‘queremos estar en condiciones de poder hablar con las partes en conflicto’”, señaló.

Evidentemente le es más importante inaugurar un aeropuerto inacabado o validar su popularidad mediante un proceso de Revocación de Mandato cuyo resultado a su favor está fuera de cualquier duda”.

Fuente: Staff