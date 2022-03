'Arrancan' vuelos en el AIFA: ¿Cuánto tiempo hizo AMLO de Palacio Nacional a Santa Lucía?

Zumpango, Estado de México.- Previo al 'arranque' de operaciones en el Aeropuerto Internación 'Felipe Ángeles' (AIFA), se desató polémica por el traslado que se hará de la capital de México (CDMX) a Santa Lucía. ¿Cuánto tardó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en llegar desde Palacio Nacional?

La mañana de este lunes 21 de marzo, en punto de las 05:08 horas, el presidente AMLO salió de Palacio Nacional, a bordo de una camioneta negra, rumbo a Santa Lucía para tener la reunión de seguridad, la 'mañanera' y para encabezar la inauguración del AIFA.

En la imagen, la camioneta en la que salió AMLO este lunes 21 de marzo rumbo al AIFA. Créditos: El Universal

Diferentes medios detallaron que el presidente tardó 43 minutos en llegar a las instalaciones del Aeropuerto de Santa Lucía, el cual inició operaciones este día; sin embargo, AMLO sostuvo en la 'mañanera' de hoy que hizo de 35 a 38 minutos.

Cabe destacar que días previos, el mandatario López Obrador aseguró que del Centro de la CDMX al AIFA se hacía menos de una hora, luego de que en redes se criticaran la longitud y los traslados a la nueva obra del Gobierno de la Cuarta Transformación (4T).

Les voy a demostrar que voy a hacer media hora desde aquí hasta el aeropuerto. Bueno, media hora, 40 minutos, porque, o 40 minutos, porque me voy a ir a las 4:00 de la mañana. No, a las 4:00 no, a las 4:00 me voy a levantar, pero me voy a ir como a las 5:00, o sea, que estar a las 6 allá", expresó el presidente de México.