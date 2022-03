VIDEO: Entre aplausos y con chorros de agua, aterriza primer vuelo en el AIFA

Comparta este artículo

Tecamac, Estado de México.- Luego de concluir la conferencia de prensa encabezada por Andrés Manuel López Obrador y la cual se llevó a cabo en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), los presentes se dirigieron a una de las salas de espera en donde fueron testigos del momento en que aterrizaba el primer vuelo en dicho recinto, el cual correspondió a una de las rutas de Volaris procedentes de Guadalajara.

El vuelo 1011 de Volaris fue recibido con dos potentes chorros de agua como dicta la tradición, que a modo de formar un arco, es símbolo de buen augurio tanto para el recinto como para dicha ruta, o bien, se emplea cuando una de las aeronaves se jubila tras un largo tiempo de prestar servicios, por lo cual es muy común que los trabajadores de los aeropuertos recurran a esta práctica.



Cabe destacar que previo a este vuelo, el pasado domingo 20 de marzo aterrizó un vuelo de Aeroméxico; sin embargo, es importante aclarar que, al tratarse de un día previo a los eventos oficiales, no se recibió como dicta la tradición aunque esto no significa que el vuelo o la ruta no hayan sido celebrados.

Asimismo, previo a esta práctica tradicional, los tripulantes que notaron el momento exacto en que la aeronave aterrizó, no dudaron en gritar en repetidas ocasiones “Si se pudo”, al tiempo que con aplausos y diversas ovaciones, se reconoció esta obra impulsada por AMLO y que forma parte de los tres grandes proyectos que su administración tiene pendientes.

"Sí se pudo" y "Es un honor estar con Obrador”, se escuchaba al interior del este vuelo.

Tanto el presidente López Obrador como los gobernadores del Estado de México e Hidalgo, Alfredo del Mazo y Omar Fayad, respectivamente, estuvieron en la Torre de Control supervisando este aterrizaje que entre aplausos, marcó el inicio de operaciones del recinto.

